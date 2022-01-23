Главная сенсация турнира не имеет ни одного здорового вратаря перед матчем 1/8 финала против Камеруна, сообщает ВВС.

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Основной кипер Салим Бен Бойна получил травму в результате жесткого фола Андре Айю в последнем матче группового этапа. Позже оба его дублера сдали положительные тесты на коронавирус. Рассчитывать на поблажки Африканской федерации футбола Коморским островам не стоит – перед стартом команды предупредили, что в ворота придется ставить полевых игроков, если все профильные голкиперы вылетели из-за COVID или травм.

Теперь островитянам остается молиться за быстрое восстановление Бен Бойны, ставшего одним из главных творцов успеха. Матч против Камеруна состоится 24 января, начало в 21.00.

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