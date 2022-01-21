Определились все участники плей-офф КАН-20221 и сетка турнира до финала.

Пары 1/8 финала

Буркина-Фасо – Габон (23 января)

Нигерия – Тунис (23 января)

Сенегал – Кабо-Верде (25 января)

Мали – Экваториальная Гвинея (25 января)

Гвинея – Гамбия (24 января)

Камерун – Коморы (24 января)

Кот-д'Ивуар – Египет (26 января)

Марокко – Малави (26 января)

Пары 1/4 финала

Буркина-Фасо / Габон – Нигерия / Тунис (29 января)

Сенегал / Кабо-Верде – Мали / Экваториальная Гвинея (30 января)

Гвинея / Гамбия – Камерун / Коморы (29 января)

Кот-д'Ивуар / Египет – Марокко / Малави (30 января)

Полуфиналы

Буркина-Фасо / Габон / Нигерия / Тунис – Сенегал / Кабо-Верде / Мали / Экваториальная Гвинея (2 февраля)

Гвинея / Гамбия / Камерун / Коморы – Кот-д'Ивуар / Египет / Марокко / Малави (3 февраля)

Таким образом, звезды Ливерпуля – Садьо Мане с Сенегалом и Мохамед Салах с Египтом – смогут встретиться не раньше финала. В целом верхняя сетка выглядит легче нижней, где собраны Камерун, Кот-д'Ивуар, Египет и Марокко.

Алжир сенсационно прервал защиту титула, вылетев на групповом этапе. Букмекеры определили новых фаворитов. На три сборные дают одинаковый коэффициент – победа Камеруна, Сенегала и Нигерии оценена в 5,5. В Египет верят гораздо меньше – 12. Наименьшие шансы на успех у Коморов (251).