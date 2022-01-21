Кубок Африки: сформирована сетка плей-офф – Салах и Мане могут встретиться только в финале, три фаворита на титул
Определились все участники плей-офф КАН-20221 и сетка турнира до финала.
Пары 1/8 финала
Буркина-Фасо – Габон (23 января)
Нигерия – Тунис (23 января)
Сенегал – Кабо-Верде (25 января)
Мали – Экваториальная Гвинея (25 января)
Гвинея – Гамбия (24 января)
Камерун – Коморы (24 января)
Кот-д'Ивуар – Египет (26 января)
Марокко – Малави (26 января)
Пары 1/4 финала
Буркина-Фасо / Габон – Нигерия / Тунис (29 января)
Сенегал / Кабо-Верде – Мали / Экваториальная Гвинея (30 января)
Гвинея / Гамбия – Камерун / Коморы (29 января)
Кот-д'Ивуар / Египет – Марокко / Малави (30 января)
Полуфиналы
Буркина-Фасо / Габон / Нигерия / Тунис – Сенегал / Кабо-Верде / Мали / Экваториальная Гвинея (2 февраля)
Гвинея / Гамбия / Камерун / Коморы – Кот-д'Ивуар / Египет / Марокко / Малави (3 февраля)
Таким образом, звезды Ливерпуля – Садьо Мане с Сенегалом и Мохамед Салах с Египтом – смогут встретиться не раньше финала. В целом верхняя сетка выглядит легче нижней, где собраны Камерун, Кот-д'Ивуар, Египет и Марокко.
Алжир сенсационно прервал защиту титула, вылетев на групповом этапе. Букмекеры определили новых фаворитов. На три сборные дают одинаковый коэффициент – победа Камеруна, Сенегала и Нигерии оценена в 5,5. В Египет верят гораздо меньше – 12. Наименьшие шансы на успех у Коморов (251).