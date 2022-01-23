Головна сенсація турніру не має жодного здорового воротаря перед матчем 1/8 фіналу проти Камеруну, повідомляє ВВС.

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Основний кіпер Салім Бен Бойна зазнав травми внаслідок жорсткого фолу Андре Айю у останньому матчі групового етапу. Згодом обидва його дублери здали позитивні тести на коронавірус. Розраховувати на поблажки Африканської федерації футболу Коморським островам не варто – ще перед стартом команди попередили, що на ворота доведеться ставити польових гравців, якщо усі профільні голкіпери вилетіли через COVID або травми.

Тепер острів'янам залишається молитися за швидке відновлення Бен Бойни, який став одним з головних творців успіху. Матч проти Камеруну відбудеться 24 січня, початок о 21:00.

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