"Важно, чтобы Динамо и Шахтер сыграли сильнейшими составами", – ФФУ интересно объяснила дисквалификацию Исмаили

Председатель КДК ФФУ Игорь Шумилов объяснил решение дисквалифицировать защитника Шахтера Исмаили на 2 матча, что позволит бразильцу принять участие в поединке с Динамо.

Что случилось?

Сегодня состоялось заседание КДК ФФУ, на котором было принято решение дисквалифицировать левого защитника Шахтера Исмаили на 2 матча за удаление в поединке за Суперкубок Украины-2018 против Динамо.

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Кроме матча против Десны, бразилец уже пропустил, Исмаили не примет участия в противостоянии с другим новичком УПЛ – киевским Арсеналом. Зато защитник сможет сыграть в матче 3 тура УПЛ против Динамо, который состоится 3 августа на НСК Олимпийский.

Как это объяснили?

"При рассмотрении дела Исмаили во внимание взято следующее. Во-первых, раньше подобных грубых нарушений у этого игрока не было. Во-вторых, противостояние Динамо и Шахтера являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах.

Шахтер, в частности, направил в КДК письмо, где настаивал на дисквалификации двух игроков Динамо – Томаша Кендзёры и Тамаша Кадара. Эти два футболиста толкали игрока ФК Шахтер Андрея Тотовицкого, когда тот лежал на газоне в конце матча.

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Именно после этого момента и состоялась конфликтная ситуация на поле. Она завершилась массовой потасовкой, в которой активное участие приняли игрок Динамо Бурда и футболист Шахтера Исмаили. Кстати, именно Бурда первый толкнул Исмаили. И, в конце концов, это привело к удалению и Бурды, и Исмаили.

Мы по несколько раз просмотрели все имеющиеся видео. Но, к сожалению, видео, которое бы помогло установить четкую и подробную картину стычки, нет. Поэтому, повторюсь, после тщательного изучения всех имеющихся материалов дела КДК ФФУ решил отстранить Исмаили на две игры", – цитирует главу КДК ФФУ Игоря Шумилова официальный сайт ФФУ.

Что дальше?

Согласно приложению 5 дисциплинарного устава ФФУ, агрессивное поведение во время игры наказывается отстранением на 3 матча или на определенный срок. Исмаили получил лишь 2 матча без указания объективных причин такого решения КДК ФФУ.

В указанном уставе отсутствует конкретный перечень обстоятельств, которые могут смягчить наказание. Указано лишь, что орган может учесть смягчающие или отягчающие обстоятельства и соответственно уменьшить/увеличить санкцию, но не более, чем на половину от предусмотренной за конкретное нарушение.

Напомним, ранее Шахтер и другие известные в Украине футбольные лица отмечали, что Исмаили не заслужил дополнительной дисквалификации.

К слову, в регламенте УПЛ и дисциплинарном уставе ФФУ отсутствуют определения понятий "сильнейший состав", "украшение чемпионата" и "игрок основного состава". КДК ФФУ так четко и не объяснил, на каких основаниях было принято такое решение.