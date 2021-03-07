Поединок Заря – Львов не обещал интриги. Команда Анатолия Бессмертного, который несколько дней назад возглавил "сине-золотых" вместо Виталия Шумского, замыкала турнирную таблицу УПЛ с 12-ю очками. Зато Заря установила клубный рекорд, выиграв 6 поединков чемпионата подряд. Победа над Львовом позволяла команде Скрипника закрепиться на 3-м месте.

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Уже на 2-й минуте Шина мог открывать счет, но пробил мимо дальнего угла после паса Альваро. А вот Заря использовала первый же момент, продемонстрировав гостям, как нужно реализовывать свои шансы. На 9-й минуте Кочергин отдал классную диагональ на Фаворова, тот сбросил в штрафную на Гладкого. Александр технично принял мяч и мощно пробил в дальний угол. Практически сразу счет стал 2:0. Луганчане разыграли роскошную комбинацию – Хомченовский отдал на Гладкого, тот эффектно в касание продлил на Сайядманеша. Аллахьяр тоже в касание пробил мимо Костика. Роскошный гол!

Заря и не думала останавливаться. Гладкий оформил дубль после хаоса в штрафной Львова. Форвард буквально с метра отправил в ворота несчастных гостей третий мяч. 3:0 уже на 16-й минуте. До конца тайма команда Скрипника имела еще шансы, но пушечный выстрел Иванисени был заблокирован. А вот Аллахьяр свой шанс не упустил. Иранец с линии вратарской замкнул подачу Хомченовского. Ужасная организация львовян в обороне привела к 0:4 еще до перерыва. Гости имели несколько полумоментов у ворот Василя, но лучшая возможность была утрачена еще в начале игры, когда Шина не попал в створ.

Второй тайм, как и первый, стартовал с момента Львова. Голкипер Костик едва не стал автором голевой передачи, однако Василь парировал удар Эрнеста в ближний угол. Подопечные Скрипника ответили двумя неточными попытками Кочергина, после чего сбавили обороты, уверенно доведя матч до победы. В последние полчаса моментов абсолютно не было.

В конце концов, судьба игры была решена уже в дебюте. 4:0 – Заря добыла седьмую победу в УПЛ подряд, а 14 марта проведет топ-матч против Динамо в Запорожье. Львов остался последним, а Анатолий Бессмертный крайне неудачно дебютировал во главе "сине-золотых".

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