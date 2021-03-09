Український форвард "мужиків" Олександр Гладкий став першим серед усіх гравців УПЛ у 17-му турі.

Після опитування фахівців, які входять до експертної ради УПЛ, найкращим гравцем 17-го туру було визнано 33-річного нападника Зорі Олександра Гладкого, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Бомбардир обійшов у голосуванні одноклубника Аллах'яра Сайядманеша, а також представників Десни Андрія Тотовицького та Єгора Картушова.

Нагадаємо, Зоря на власному полі знищила Львів з рахунком 4:0, зіпсувавши, таким чином, дебют на тренерському містку "синьо-золотих" Анатолія Безсмертного.

Луганці у турнірній таблиці УПЛ з 32-ма очками посідають третю сходинку, відстаючи від Шахтаря, який йде другим, на 2 пункти.

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