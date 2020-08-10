Гладкий предсказывает Шахтеру победу в Лиге Европы

"Шахтер сейчас демонстрирует очень уверенную игру, что в чемпионате, что в предыдущем раунде ЛЕ. У них очень сильный состав, хороший сплав молодости и опыта.

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Исмаили – первый после Развана Раца лучший левый защитник в нашем чемпионате, Шахтере. Это ключевой игрок, очень сильный, один из лидеров. Хотя не сказать, что его отсутствие ощущалось в матче с Вольфсбургом. Но все равно, когда такой футболист на поле... Не хочу никого обидеть, но вряд ли кто-то сможет повторить то, что он делает.

Если посмотреть на нынешний состав, то Шахтеру по силам играть с любым соперником. Я не помню ни одного матча, где бы Шахтер уступил по игре.

Футболисты все знают заранее, готовятся. Поэтому желаю "горнякам" везения, успеха. Хочу, чтобы Шахтер вышел в финал и выиграл ЛЕ в этом году. Они этого заслуживают", – цитирует Гладкого ТК Футбол.

Напомним, четвертьфинальная встреча Лиги Европы "горняков" и Базеля состоится в Германии 11 августа, начало 22:00.

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