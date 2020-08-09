Базель: тотальний регрес і хаос, тренер на волосині, єврокубковий контраст – хто стоїть на шляху Шахтаря до півфіналу ЛЄ

Шахтар зустрінеться з Базелем в 1/4 фіналу Ліги Європи 2019/20. Матч відбудеться 11 серпня на нейтральному полі в німецькому Гельзенкірхені. Представлення наступного суперника "гірників" – в нашому матеріалі.

Від гегемона до кризи на всіх фронтах

У нульових-десятих роках Базель був швейцарською Баварією – не втрачав чемпіонство більш ніж на 2 роки, брав 8 титулів поспіль. Окрім цього, чудово йшли справи в єврокубках (постійна група Ліги чемпіонів, високі стадії Ліги Європи) і на трансферному ринку.

З клубу щороку йшли лідери, казна поповнювалася, а хороші результати зберігалися. Ракітіч, Шакірі, Джака, Салах, Зоммер, Ельнені, Аканжі, Вацлік – не повний список тих, хто за цей час перебрався в топ-чемпіонати. Інкум, Драговіч і Дерліс проміняли Швейцарію на Україну.

Символічна збірна Базеля XXI століття:

Втім, за останні 3 роки Базель взяв лише один трофей (Кубок Швейцарії 2019), а в чемпіонаті почав програвати Янг Бойз по 15-20 очок. Нинішній сезон команда завершила аж на третьому місці – найгірший результат за 10 років. Серйозно похитнулася й фінансова стабільність клубу, звіт за 2019-й зафіксував збитки в розмірі близько 20 мільйонів євро. І це ще цифри до пандемії.

Точкою неповернення називають 2017 рік, коли в клубі змінився президент. Успішний менеджер Бернард Хойслер передав руль одіозному мільйонеру Бернарду Бургенеру. Відтоді в Базелі постійні скандали. Вболівальники протестують проти дивних рішень керівництва вкладати гроші в неліквідні проєкти, тренери сидять на пороховій бочці, атмосфера в команді зіпсована.

Бургенер зробив ставку на колишніх легенд клубу і призначив спортивним директором Марко Штреллера. Однак той чи не найбільше доклався до хаосу: неоднозначні трансфери на вхід, скандальні тренерські перестановки. Рік тому Штреллер хотів змінити чинного коуча Марселя Коллера. Базель навіть офіційно оголосив про звільнення, але в підсумку наступника не знайшли, Коллера повернули, а Штреллер сам подав у відставку.

Поточний сезон: провал у чемпіонаті, промінь позитиву в Європі

Марсель Коллер минулого літа зберіг роботу, однак розмови про нового тренера останнім часом посилилися. Фани кричать, щоб Коллер забирався. Він сам каже, що майбутнє ще не вирішене, переговори тривають. У досвідченого наставника є проблеми в роздягальні, а команда під його керівництвом не демонструє якісного футболу.

Головна проблема – відсутність стабільності. Базель кидає від позитивних сенсацій до несподіваних провалів. "Рот-блау" не лише без шансів програли боротьбу за чемпіонство, а й віддали Санкт-Галлену срібні медалі.

У єврокубках все складається значно краще. Базель не пройшов кваліфікацію Ліги чемпіонів (швейцарцям пророкували битву за груповий етап проти Динамо, але обидва клуби вилетіли ще до плей-офф від ЛАСКа і Брюгге відповідно), однак запалив у Лізі Європи.

Контраст виступів Базеля в сезоні 2019/20:

Команда Коллера виграла групу з Хетафе, Краснодаром і Трабзонспором, потім легко проскочила АПОЕЛ, а в 1/8 фіналу спокійно вибила Айнтрахт (все вирішилося у Франкфурті ще до карантину – виїзна перемога 0:3). Базель став першою командою в історії Ліги Європи, яка виграла 5 поспіль матчів, не пропустивши жодного гола! В такому статусі "рот-блау" зустрінуться з Шахтарем. ЛЄ – остання можливість для Коллера залишитися на посаді.

Швейцарська Суперліга однією з перших в Європі пішла на карантин та однією з останніх повернулася – чемпіонат був на паузі з кінця лютого по кінець червня. Потім взялися догравати в режимі двох матчів на тиждень. Обов'язкового тестування на COVID-19 не було, почали з'являтися хворі. Базель у липні також повідомив про випадок інфікування, але не розкрив прізвище гравця.

Лідери, козирі, загрози Шахтарю

Вартість складу Базеля втричі менша за вартість складу Шахтаря – 46 мільйонів євро проти 131 мільйона згідно з даними Transfermarkt.

Найдорожчий гравець швейцарського клубу (6 млн євро) – бразильський форвард Артур Кабрал, якого після оренди посеред літа викупили в Палмейраса. Кабрал забив у Суперлізі 14 голів і віддав 4 асисти, ще 2 м'ячі записав на себе в Лізі Європи. Другий за ціною – голкіпер Йонас Омлін, який пропустив останні матчі через проблеми зі здоров'ям, але до Шахтаря може відновитися.

В основному складі Базеля чимало вікових гравців. Дограють тут відомі Валентін Штокер (капітан) і Фабіан Фрай (з опорної зони настріляв у цьому чемпіонаті 10 голів). Справа в обороні діє Сільван Відмер, який у 2018-му став майже рекордним придбанням клубу за 4,5 млн. А от наступного Салаха чи Шакірі в Базелі поки що не виростили.

Марсель Коллер рідко зраджує схемі 4-2-3-1.

Орієнтовний стартовий склад: Омлін – Відмер, Кюмарт, Альдерете, Петретта – Т. Джака, Фрай – Штокер, Кампо, Пулулу – Кабрал.

Швейцарська першість завершилася лише минулого вікенду, тому Базель перебуває в хорошому тонусі. З іншого боку – наприкінці півторамісячного марафону команді може забракнути сил. "Рот-блау" вміють відсидітися та зіграти на контратаках (часто долають все поле у 2-3 передачі). Проти Шахтаря вони повинні діяти другим номером, вичікуючи своїх шансів.

Таулант Джака в цьому знайшов пояснення контрастним виступам в різних турнірах: "У єврокубках кожна команда старається грати від себе – Базелю це більше підходить. Тоді як у внутрішньому чемпіонаті наші суперники часто віддають м'яч і замикаються. Ми хочемо контратакувати, а не щоб контратакували проти нас".

Ще одна зброя Базеля – подачі у штрафний майданчик як з гри, так і зі стандартів. Саме від цього на попередній стадії Ліги Європи найбільше страждав Айнтрахт. Схожі проблеми можуть спіткати й Шахтар – оборона на стандартах у "гірників" далека від ідеалу. Чемпіону України важливо обмежити кількість кросів з флангів, як це вдалося проти Вольфсбурга.

Історія протистояння



23.06.1996. Кубок Інтертото. Базель – Шахтар – 2:2

Голи: Дзуффі, Якін – Осташов, Пятенко

16.09.2008. Ліга чемпіонів, група. Базель – Шахтар – 1:2

Голи: Абрахам – Фернандінью, Жадсон

26.11.2008. Ліга чемпіонів, група. Шахтар – Базель – 5:0

Голи: Жадсон (3), Вілліан, Селезньов

Котування букмекерів і статус Шахтаря

Шахтар – явний фаворит пари. На прохід "гірників" у півфінал букмекери дають від 1.45 (Bwin) до 1.5 (William Hill). Успіх Базеля оцінюється вищим коефіцієнтом – 2.5-2.6. Потрібно визнати, що донеччанам випав один з двох найслабших суперників на цій стадії. Шахтар повинен проходити швейцарців. Виліт стане маленькою сенсацією.

У таборі суперника розуміють розклад сил. Джака у свіжому інтерв'ю розсипався у компліментах Шахтарю: "Хороша збалансована команда з сильною обороною та компактним блоком. В атаці заправляють 4-5 бразильців. Це команда рівня Ліги чемпіонів, складний суперник. Вважаю, що Шахтар – фаворит Ліги Європи".

Шахтар зобов'язаний виходити у півфінал Ліги Європи – а далі можливе диво, або Зустріч, яку всі чекають