Гладкий пророкує Шахтарю перемогу у Лізі Європи

"Шахтар зараз демонструє дуже впевнену гру, що в чемпіонаті, що в попередньому раунді ЛЄ. У них дуже сильний склад, хороший сплав молодості та досвіду.

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Ісмаїлі – перший після Развана Раца найкращий лівий захисник в нашому чемпіонаті, Шахтарі. Це ключовий гравець, дуже сильний, один з лідерів. Хоча не сказати, що його відсутність відчувалася у матчі з Вольфсбургом. Але все одно, коли такий футболіст на полі... Не хочу нікого образити, але навряд чи хтось зможе повторити те, що він робить.

Якщо подивитися на нинішній склад, то Шахтарю під силу грати з будь-яким суперником. Я не пам'ятаю жодного матчу, де б Шахтар поступився за грою.

Футболісти все знають заздалегідь, готуються. Тому бажаю "гірникам" везіння, успіху. Хочу, щоб Шахтар вийшов у фінал і виграв ЛЕ в цьому році. Вони це заслуговують", – цитує Гладкого ТК Футбол.

Нагадаємо, чвертьфінальна зустріч Ліги Європи "гірників" та Базеля відбудеться у Німеччині 11 серпня, початок 22:00.

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