Гладкий: До сих пор пользуюсь тем, чему меня научил Луческу
Нападающий Зари Александр Гладкий оценил влияние нынешнего наставника Динамо Мирчи Луческу на развитие своей карьеры.
"Луческу раскрыл до конца мой потенциал? Он очень многое для меня сделал. Я до сих пор пользуюсь тем, чему он меня научил. Луческу научил меня быть командным игроком. Раньше я мог больше брать на себя.
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Когда я пришел в Шахтер, то я много забивал, но он никогда не требовал этого от меня. Если мне не удавалось отличиться, Мистер не ругал меня. Ему было важно, чтобы я выполнял свои обязанности на поле: раскрывал зоны, уводил защитников, начинал прессинг", – поделился Гладкий в интервью Burbuzz.
Напомним, Александр выступал за Шахтер с 2007 по 2011 и с 2014 по 2016 годы. В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей в составе Зари, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.
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