"Луческу раскрыл до конца мой потенциал? Он очень многое для меня сделал. Я до сих пор пользуюсь тем, чему он меня научил. Луческу научил меня быть командным игроком. Раньше я мог больше брать на себя.

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Когда я пришел в Шахтер, то я много забивал, но он никогда не требовал этого от меня. Если мне не удавалось отличиться, Мистер не ругал меня. Ему было важно, чтобы я выполнял свои обязанности на поле: раскрывал зоны, уводил защитников, начинал прессинг", – поделился Гладкий в интервью Burbuzz.

Напомним, Александр выступал за Шахтер с 2007 по 2011 и с 2014 по 2016 годы. В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей в составе Зари, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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