Гладкий: Досі користуюсь тим, чого мене навчив Луческу
Нападник Зорі Олександр Гладкий оцінив вплив нинішнього наставника Динамо Мірчі Луческу на розвиток своєї кар'єри.
"Луческу розкрив до кінця мій потенціал? Він дуже багато для мене зробив. Я й досі користуюся тим, чого він мене навчив. Луческу навчив мене бути командним гравцем. Раніше я міг більше брати на себе.
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Коли я прийшов до Шахтаря, то я багато забивав, але він ніколи не вимагав цього від мене. Якщо мені не вдавалося відзначитися, Містер не сварив мене. Йому було важливо, щоб я виконував свої обов'язки на полі: розкривав зони, відводив захисників, розпочинав пресинг" – поділився Гладкий у інтерв'ю Burbuzz.
Нагадаємо, Олександр виступав за Шахтар з 2007 по 2011 і з 2014 по 2016 роки. У поточному сезоні нападник провів 16 матчів у складі Зорі, у яких забив 6 голів та віддав 4 асисти.
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