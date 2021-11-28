"Луческу розкрив до кінця мій потенціал? Він дуже багато для мене зробив. Я й досі користуюся тим, чого він мене навчив. Луческу навчив мене бути командним гравцем. Раніше я міг більше брати на себе.

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Коли я прийшов до Шахтаря, то я багато забивав, але він ніколи не вимагав цього від мене. Якщо мені не вдавалося відзначитися, Містер не сварив мене. Йому було важливо, щоб я виконував свої обов'язки на полі: розкривав зони, відводив захисників, розпочинав пресинг" – поділився Гладкий у інтерв'ю Burbuzz.

Нагадаємо, Олександр виступав за Шахтар з 2007 по 2011 і з 2014 по 2016 роки. У поточному сезоні нападник провів 16 матчів у складі Зорі, у яких забив 6 голів та віддав 4 асисти.

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