Лідер півзахисту "містян" Ілкай Гюндоган підкорює простори не лише Етіхада, але й АПЛ.

Хавбек Манчестер Сіті визнаний найкращим гравцем АПЛ за підсумками лютого, повідомляє офіційний Twitter змагань.

Гюндоган був близький до переходу в Манчестер Юнайтед

Минулого місяця Ілкай здобув те ж саме визнання. Це посприяло тому, що Гюндоган став першим гравцем в історії "містян", який виграв приз два місяці поспіль. Також він є першим німцем, який завоював нагороду більше одного разу.

На титул найкращого гравця лютого також претендували Йоахім Андерсен із Фулхема, Харві Барнс із Лестера, Жоау Канселу із Манчестер Сіті, Бруну Фернандеш із МЮ, Джессі Лінгард із Вест Хема, Рубен Невеш із Вулверхемптона та Рафінья із Лідса.

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