Гюндоган не поспішає продовжувати контракт з Манчестер Сіті

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"У Шахтаря немає інстинкту кілера". Журналіст, який товаришує із Бекенбауером, – про сильні та слабкі місця Айнтрахта
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Олімпіакос – Динамо: Кадар пропустить матчЛіга Європи — 12:26 1017
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Ультрас Олімпіакоса жорстко побили арбітра та погрожували розправою Саввіді: хто такі Gate 7?Овертайм — 11:35 897
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Білоруський вояж Арсенала, Лаціо прийме Севілью: анонс топ-матчів 1/16 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 09:30 440
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Шахтар – Айнтрахт Франкфурт: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:30 994