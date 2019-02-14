Гюндоган не поспішає продовжувати контракт з Манчестер Сіті

Хавбек Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган ще не вирішив чи продовжуватиме контракт з "містянами".

"Я трохи старомодний. Цілком можливо, що мине останній рік мого контракту, а потім я його продовжу.

Гюндоган вважає, що у Ліверпуля є перевага в боротьбі за чемпіонство

Може бути, наступна угода буде моїм останнім великим контрактом, тому таке рішення повинно бути добре продумане. У нас вже була одна або дві розмови. Я не відчуваю тиск на щодо цього.

Зінченко: Манчестер Сіті може виграти усі титули, за які змагається

У спортивному плані я дуже задоволений Манчестер Сіті. В цьому аспекті ніщо не заважає продовженню. Але поки нічого не вирішено", – цитує Гюндогана Bild.