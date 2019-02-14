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Гюндоган не поспішає продовжувати контракт з Манчестер Сіті

13:52 221 Читать на русском
Гюндоган не поспішає продовжувати контракт з Манчестер Сіті
Ілкай Гюндоган / Getty Images

Хавбек Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган ще не вирішив чи продовжуватиме контракт з "містянами".

"Я трохи старомодний. Цілком можливо, що мине останній рік мого контракту, а потім я його продовжу.

Гюндоган вважає, що у Ліверпуля є перевага в боротьбі за чемпіонство

Може бути, наступна угода буде моїм останнім великим контрактом, тому таке рішення повинно бути добре продумане. У нас вже була одна або дві розмови. Я не відчуваю тиск на щодо цього.

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У спортивному плані я дуже задоволений Манчестер Сіті. В цьому аспекті ніщо не заважає продовженню. Але поки нічого не вирішено", – цитує Гюндогана Bild.

Теги
Ілкай Ґюндоґан Ілкай Ґюндоґан Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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