Гюндоган считает, что у Ливерпуля есть преимущество в борьбе за чемпионство

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган оценил шансы своего клуба в борьбе за чемпионство в чемпионате Англии.

"В прошлом сезоне у нас было преимущество. Мы играли по субботам и между ними отдыхали. Сейчас в таком же положении Ливерпуль. У них осталась Премьер-Лига и Лига чемпионов. Возможно, для них это является преимуществом.

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Наша цель – пройти как можно дальше во всех турнирах. Это очень сложно, но у нас есть команда, которой это под силу. Мы до сих пор вторые и должны попытаться оказать давление на соперника.

Следующие несколько недель будут захватывающими и интересными для всех. Для АПЛ это соперничество идет на пользу. Мы же должны бросить вызов самим себе. Но также нужно надеяться, что Ливерпуль будет терять очки", – цитирует Гюндогана London Evening Standard.

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