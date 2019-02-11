Зинченко: Манчестер Сити может выиграть все титулы, за которые борется

Универсал Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал победу над Челси и сказал, что его команда будет бороться за все трофеи.

"Нам немножко больше повезло, но это связано с тяжелой работой в тренировочном процессе. АПЛ – самый сложный чемпионат в мире. Мы должны быть готовы к каждой игре.

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Каждый игрок нашей команды готов играть против таких клубов, как Челси и подобных. Это была большая игра и мы хорошо к ней подготовились. Мы играли как настоящая семья.

Надеемся, что мы сможем выиграть каждый титул, за который боремся. Мы будем бороться за каждый из них. Думаю, мы сможем выиграть все четыре трофея.

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Мы все еще боремся за чемпионство и мы должны полностью сосредоточиться на нашей игре. Я надеюсь, что Ливерпуль потеряет очки в следующих матчах. Но прежде всего мы должны сосредоточиться на собственной игре", – цитирует Зинченко Manchester Evening News.

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