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Гитченко: Победили Мариуполь благодаря быстрому голу

08:20 22 Читати українською
Гитченко: Победили Мариуполь благодаря быстрому голу
Андрей Гитченко / Фото: ФК Десна

Защитник Десны Андрей Гитченко поделился впечатлениями от игры против Мариуполя, в которой его команда одержала победу.

"Однозначно, решающим стал быстрый гол. Ведь после этого мы отдали инициативу сопернику, а сами уже использовали свободные зоны в контратаках. Но реализация во втором тайме нас подводила, слишком много мы не реализовали, я считаю.

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Мариуполь приехал на ходу. Команда переживает подъем в игре, о чем свидетельствует турнирная таблица. Но игра была в Чернигове, так что выходили на поле только за победой. Хорошо, что все так закончилось", – цитирует футболиста официальный сайт Десны.

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Украина13 тур

Десна - Мариуполь: Суббота 27 октября 2018

Десна
Матч окончен
2 : 0
Мариуполь
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Андрей Гитченко Андрей Гитченко Десна Десна Десна - Мариуполь
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