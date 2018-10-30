Гитченко: Победили Мариуполь благодаря быстрому голу

Защитник Десны Андрей Гитченко поделился впечатлениями от игры против Мариуполя, в которой его команда одержала победу.

"Однозначно, решающим стал быстрый гол. Ведь после этого мы отдали инициативу сопернику, а сами уже использовали свободные зоны в контратаках. Но реализация во втором тайме нас подводила, слишком много мы не реализовали, я считаю.

Десна – Мариуполь – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мариуполь приехал на ходу. Команда переживает подъем в игре, о чем свидетельствует турнирная таблица. Но игра была в Чернигове, так что выходили на поле только за победой. Хорошо, что все так закончилось", – цитирует футболиста официальный сайт Десны.

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