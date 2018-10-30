Гітченко: Перемогли Маріуполь завдяки швидкому голу

Захисник Десни Андрій Гітченко поділився враженнями від гри проти Маріуполя, в якій його команда здобула перемогу.

"Однозначно, вирішальним став швидкий гол. Адже після цього ми віддали ініціативу супернику, а самі вже використовували вільні зони в контратаках. Але реалізація в другому таймі нас підводила, занадто багато ми не реалізували, я вважаю.

Десна – Маріуполь – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Маріуполь приїхав на ходу. Команда переживає підйом в грі, про що свідчить турнірна таблиця. Але гра була в Чернігові, так що виходили на поле тільки за перемогою. Добре, що все так закінчилося", – цитує футболіста офіційний сайт Десни.

Примітивна атака Динамо, яскрава перемога Карпат і сейви Паньківа на шляху Зорі – підсумки 13 туру УПЛ