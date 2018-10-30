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Гітченко: Перемогли Маріуполь завдяки швидкому голу

08:18 129 Читать на русском
Гітченко: Перемогли Маріуполь завдяки швидкому голу
Андрій Гітченко / Фото: ФК Десна

Захисник Десни Андрій Гітченко поділився враженнями від гри проти Маріуполя, в якій його команда здобула перемогу.

"Однозначно, вирішальним став швидкий гол. Адже після цього ми віддали ініціативу супернику, а самі вже використовували вільні зони в контратаках. Але реалізація в другому таймі нас підводила, занадто багато ми не реалізували, я вважаю.

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Маріуполь приїхав на ходу. Команда переживає підйом в грі, про що свідчить турнірна таблиця. Але гра була в Чернігові, так що виходили на поле тільки за перемогою. Добре, що все так закінчилося", – цитує футболіста офіційний сайт Десни.

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Україна13 тур

Десна - Маріуполь: Субота 27 жовтня 2018

Десна
Матч завершено
2 : 0
Маріуполь
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Андрій Гітченко Андрій Гітченко Десна Десна Десна - Маріуполь
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