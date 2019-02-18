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Гиггз поддержал Скоулза в выборе нового тренера Манчестер Юнайтед

14:32 142 Читати українською
Гиггз поддержал Скоулза в выборе нового тренера Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер и Райан Гиггз / Фото AP

Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз полностью солидарен со своим экс-партнером Полом Скоулзом относительно должности главного тренера манкунианцев.

"Да, я считаю, что Сульшер должен остаться. Мы потеряли очень много времени. Если есть тренер, тактически грамотный, знающий клуб и пользуется поддержкой руководства и болельщиков, это дает серьезный стимул.

Скоулз не сомневается, кто должен стать главным тренером Манчестер Юнайтед

Да, на пути будут трудности, но вы можете представить, что он мог бы сделать с деньгами, которые были потрачены за последние несколько лет", – цитирует Гиггза The Guardian.

Накануне, экс-хавбек МЮ Пол Скоулз также призвал руководство клуба назначить Уле Гуннара Сульшера наставником команды на постоянной основе.

Напомним, Жозе Моуринью в декабре 2018-го уволили с должности наставника МЮ из-за неудовлетворительных результатов команды, а на его место назначили легенду манкунианцев Уле Гуннара Сульшера . Соглашение клуба с новым наставником рассчитано до конца текущего сезона.

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