"Быть, а не казаться", – легенда Манчестер Юнайтед Робсон о перспективах Погба стать капитаном

Легендарный полузащитник английского Манчестер Юнайтед Брайан Робсон в интервью Manchester Evening News объяснил, что должен сделать Поль Погба, чтобы стать капитаном "красных дьяволов".

Французский хавбек потерял статус второго капитана МЮ, когда командой руководил Жозе Моуринью, а Робсон поделился мыслями относительно того, что полузащитник должен сделать, дабы получить повязку на постоянной основе.

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Он уверен, что Поль Погба должен улучшить свои организационные способности, чтобы утвердиться в роли будущего капитана Манчестер Юнайтед. Игрок сборной Франции, вернувший форму под руководством Уле Гуннара Сульшера, потерял возможность быть капитаном в сентябре, когда подверг публичной критике тактику экс-наставника "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Сейчас капитаном клуба остается Антонио Валенсия, но ожидается, что он покинет Юнайтед по завершению действия контракта в конце нынешнего сезона.

Погба стал движущей силой перерожденного Юнайтед норвежца Сульшера, под руководством которого "красные дьяволы" выиграли 10 из 12-ти матчей. 25-летний хавбек забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в Премьер-лиге после увольнения Моуринью в декабре, и Робсон поражен игровой формой чемпиона мира.

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"Я всегда говорил, что Погба, на мой взгляд, игрок мирового класса, – отмечает бывший капитан Юнайтед и сборной Англии, – Он один из лучших игроков центра поля на планете. То, что он делает, получив свободу от Уле – это выступления, которых от него ожидали. Для меня вовсе не является сюрпризом его нынешняя хорошая форма".

Накануне победы над Ювентусом в ноябре в рамках Лиги чемпионов Погба говорил, что потеря статуса второго капитана "на самом деле не задела меня, не повлияла на меня". А Робсон говорит, что выпускник академии Юнайтед должен стать организатором на Олд Траффорд, чтобы надеяться на повязку.

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"Я не уверен, что Поль подходит для роли капитана, поскольку он играет в свою игру, – объясняет Робсон, – не думаю, что он является успешным организатором, поскольку есть другие игроки, которые действительно хорошо кричат, общаются с партнерами по команде и организуют их. Если бы Поль смог это добавить в свою игру, то безусловно стал бы капитаном".

Мощная игра Погба в центре полузащиты Юнайтед привела к сравнениям со стилем, присущим Робсону в течение его 13-летней карьеры на Олд Траффорд. В те времена он получил прозвище "Капитан Марвел" за способность управлять флангами, но Робсон сомневается, что лидеры его эпохи были бы топами в современном футболе.

"Если вы посмотрите на все команды, даже Манчестер Сити, то я бы сказал, что Компани является лидером и организатором. Но я не думаю, что у какой-либо другой команды действительно есть игрока такого типа в данный момент. Поэтому, очевидно, из моды вышла потребность иметь действительно доминантную фигуру в команде, которая организует и выжимает максимум из одноклубников. Как по мне, большинство игроков сейчас сосредоточены только на своей игре...".

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