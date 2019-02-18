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Гіггз підтримав Скоулза у виборі нового тренера Манчестер Юнайтед

14:32 634 Читать на русском
Гіггз підтримав Скоулза у виборі нового тренера Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер та Раян Гіггз / Фото AP

Легендарний хавбек Манчестер Юнайтед Раян Гіггз повністю солідарний зі своїм екс-партнером Полом Скоулзом щодо посади головного тренера манкуніанців.

"Так, я вважаю, що Сульшер повинен залишитися. Ми втратили дуже багато часу. Якщо є тренер, тактично грамотний, який знає клуб і користується підтримкою керівництва та вболівальників, це дає серйозний стимул.

Скоулз не має сумнівів, хто повинен стати головним тренером Манчестер Юнайтед

Так, на шляху будуть труднощі, але ви можете уявити, що він міг би зробити з грошима, які були витрачені за останні кілька років", – цитує Гіггза The Guardian.

Напередодні, екс-хавбек МЮ Пол Скоулз також закликав керівництво клубу призначити Уле Гуннара Сульшера наставником команди на постійній основі.

Нагадаємо, Жозе Моурінью в грудні 2018-го звільнили з посади наставника МЮ через незадовільні результати команди, а на його місце призначили легенду манкуніанців Уле Гуннара Сульшера. Угода клубу з новим наставником розрахована до кінця поточного сезону.

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