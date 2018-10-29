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Экс-игрок сборной Англии Ходдл госпитализирован прямо из студии британского телеканала

28 октября 11:12 63 Читати українською
Экс-игрок сборной Англии Ходдл госпитализирован прямо из студии британского телеканала
Глен Ходдл / BT Sport

Бывший футболист сборной Англии Глен Ходдл был доставлен в больницу после потери сознания.

Глен Ходдл потерял сознание в студии телеканала BT Sport, после чего был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Владелец Лестера находился в вертолете, который разбился возле стадиона, – BBC

Позже его коллеги сообщили, что бывшему игроку сборной Англии стало легче и он пришел в себя.

"Он получил неотложную медицинскую помощь и был доставлен в лондонскую клинику.

Случай серьезный, но Глен проходит лечение со специалистами и хорошо реагирует. Его семья находится вместе с ним и благодарит всех за поддержку, но также попросила о сохранении приватности", – передает заявление Sky Sports.

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Англия Англия Англия Глен Ходдл
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