Загибель власника Лестера: героїчний пілот, який загинув з коханою, "встиг врятувати сотні життів"

Пілот вертольота, на якому розбився власник Лестера Вішай Шрівадданапрабха, став героєм в останні хвилини свого життя. Авіакатастрофа, що забрала життя 5-х осіб, могла отримати ще трагічніші наслідки.

У суботу, 27 жовтня, ввечері після матчу проти Вест Хема розбився вертоліт президента Лестера. Трагедія сталась неподалік арени "лисиць". Це була чорна субота для англійського футболу. Вибух літака власника Лестера, втрата свідомості легендарного Глена Ходдла, смерть літнього фаната Борнмута, який разом із сином прийшов на матч проти Вулверхемптона, але так і не зміг подивитись перемогу своєї команди.

Вертоліт власника Лестера розбився біля домашнього стадіону клубу – всі деталі

Внаслідок авіакатастрофи загинули усі 5 людей, які летіли повітряним судном. На борту гвинтокрила перебував бос Лестера Вішай Шрівадданапрабха (він придбав клуб за майже 40 млн фунтів і привів до сенсаційного титулу чемпіонів Англії-2016), його права рука Кавепорн Пунпаре і віце-міс Таїланду-2005 Нусара Сукнамай. А ще двоє пілотів: Ізабела Ружа Леховіч та Ерік Сваффер.

Наразі достеменно не відомо, що стало причиною вибуху. Свідки кажуть, що двигуни вертольота почали погано працювати, після чого взагалі зупинились. Для італійських гвинтокрилів марки AW169 (компанія Leonardo SpA) це перший подібний випадок в історії.

Англійські ЗМІ величають Сваффера справжнім героєм. Головний пілот вертольота зробив мужній крок у польоті, який став останнім для нього і його коханої. Польська помічниця пілота в цей вечір була не на роботі, а простим пасажиром...

"Я почув звук гелікоптера, виходячи зі стадіону. В якийсь момент я подумав собі, яка це неймовірна машина. Пішов далі, чекаючи, коли з'явиться над моєю головою. Однак вертоліт почав дивно крутитись. Він продовжував вертітися. Було видно, що гвинтокрил виходить з-під контролю.

Ніколи не бачив нічого подібного. Не знаю, як пілот зробив це. Мені здається, що він сповільнив ротаційний рух, відлітаючи в ту кутову частину паркінгу, де не було людей. На мою думку, він є героєм. Як і поліцейські, які першими опинились на місці аварії. Було б значно гірше, якби пілот цього не зробив", – розповів очевидець події, оператор Sky Sports Ден Кокс.

Інший свідок підтверджує його слова: "Він врятував сотні життів. Якби він врізався у стадіон чи десь ближче до виходу, хтозна, що трапилося б". Після гри в околицях стадіону було ще багато людей (футболісти, працівники, ВІП-гості, журналісти телеканалів), і трагедія могла забрати більше людей, якби не маневр пілота, який в цю мить перебував поруч з коханою жінкою.

Сваффер, як і його дівчина, був досвідченим пілотом. Британець перевозив, зокрема, членів королівської родини та зірок шоу-бізнесу. Він заразив Ізабелу пристрастю до польотів. Через 6 років після переїзду в Англію Леховіч зібрала грошенят і почала навчання у Степлфорд. Стартовий період триває півроку, але потім вас чекають нові рівні та екзамени, десятки і сотні годин в повітрі.

Їй подобались приватні рейси. Головна причина – непередбачуваність. Неможливо спрогнозувати свої плани на вихідні, бо в будь-який момент клієнт може попросити полетіти у Швейцарію, Росію, на Близький Схід чи Сейшели. "Я могла б працевлаштуватись у звичайні авіалінії з нормованим розпорядком дня, але це було б так нудно. Одна з моїх улюблених подорожей вела з Гонконгу через Нову Зеландію, Таїті, Бора Бора та Австралію. Не всім щастить бувати там у рамках своєї щоденної роботи", – говорила пілот, яка пізніше також стала інструктором та екзаменатором.

Сваффер пишався її успіхами у переповненій чоловіками професії. "Вони були спорідненими душами, більш ніж просто пара. Він – найдосвідченіший та найуніверсальніший водій літака, якого я знав. Ходяча енциклопедія авіаційних знань і надзвичайно веселий хлопець", – пригадав його колишній учень. Ерік безліч коштів жертвував на благодійність. Віддати однорічну зарплату на потреби фонду в Індії? Запросто!

"Це майже як постійні канікули", – так Сваффер описував своє життя у повітрі разом з коханою Ізабелою. За декілька годин до трагедії він опублікував фото з Леховіч на стадіоні після прибуття вертольота на матч. Коли імена жертв ще не було підтверджено, у Фейсбук з'явилось море коментрів – друза та близькі сподівались, що вони просто відвідали матч як вболівальники чи гості, не бажаючи вірити у невідворотнє. Це історія, яка розбиває серця. Він врятував численні життя невинних, фактично не маючи шансів врятувати себе, кохану і своїх знаменитих клієнтів – бо просто не зміг би вчинити інакше.