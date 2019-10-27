Гетце травмировался в матче против Шальке

Полузащитник Боруссии Д Марио Гетце не доиграл матч 9-го тура Бундеслиги против Шальке из-за повреждения.

Марио Гетце был заменен на 58-й минуте матча против Шальке из-за травмы руки.

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Как сообщает пресс-служба Боруссии Д, игрок сразу покинул пределы стадиона и поехал в ближайшую больницу для прохождения обследования. Отметим, что в этом сезоне Гетце провел 7 матчей в составе Боруссии Д и отметился одним голом.

Напомним, Боруссия Д и Шальке не смогли выявить сильнейшего в Рурском дерби (0:0).

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