Гьотце травмувався в матчі проти Шальке

Півзахисник Борусії Д Маріо Гьотце не дограв матч 9-го туру Бундесліги проти Шальке через пошкодження.
Маріо Гьотце був замінений на 58-й хвилині матчу проти Шальке через травму руки.
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Як повідомляє прес-служба Борусії Д, гравець одразу покинув межі стадіону та поїхав до найближчої лікарні задля проходження обстеження. Зазначимо, що в цьому сезоні Гьотце провів 7 матчів у складі Борусії Д та відзначився одним голом.
Нагадаємо, Борусія Д та Шальке не змогли виявити сильнішого в Рурському дербі (0:0).
Шальке розписав нічию з Борусією Д в Рурському дербі, Байєр втратив очки з Вердером: 9-й тур Бундесліги, матчі суботи