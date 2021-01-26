Герта стоит на пороге серьезных изменений. Неудачные результаты команды заставили руководство клуба уволить Бруно Лаббадию и назначить на его место Паля Дардая.

Герта назначила главным тренером легенду клуба

Активную работу "Старая дама" проявляет и на трансферном рынке. Правда не совсем удачно – сразу три звезды отказало берлинцам в переходе. По сообщению издания Fussball Ttransfers, Герта пыталась подписать Кристиана Эриксена и Ивана Перишича из Интера, а также Джердана Шакири из Ливерпуля.

Перишич регулярно выходит на поле в составе "нерадзурри" и борется за победу в Серии А. Эриксен имеет претензии по количеству игрового времени, однако скорее стремится вернуться на Туманный Альбион, чем перейти в чемпионат Германии. Наилучшие шансы для трансфера были у Шакири, однако швейцарец не захотел играть за аутсайдера Бундеслиги.

Напомним, Герта после 18-ти туров занимает в турнирной таблице 14-е место, набрав 17 очков и находится всего в двух пунктах от зоны стыковых матчей.

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