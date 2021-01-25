Паль Дардаи стал новым наставником "бело-голубых", сообщает официальный Twitter клуба. Контракт с 44-летним специалистом подписан до 2022 года.

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Дардаи уже тренировал Герту в течение 2015-2019 годов. Летом 2020-го Паля назначили тренером юношеской команды "старой дамы" и координатором по поиску талантов. Более того, будучи игроком, венгр провел за Герту 373 поединка.

В текущем сезоне берлинцы после 18-ти туров занимают в турнирной таблице Бундеслиги 14-ю строчку. В последних четырех матчах Герта не знала вкуса побед, а позавчера была разгромлена Вердером 1:4.

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