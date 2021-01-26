Герта стоїть на порозі серйозних змін. Невдалі результати команди змусили керівництво клубу звільнити Бруно Лаббадію і призначити на його місце Паля Дардая.

Герта призначила головним тренером легенду клубу

Активну роботу "Стара дама" проявляє і на трансферному ринку. Правда не зовсім вдало – одразу три зірки відмовило берлінцям у переході. За повідомленням видання Fussball Ttransfers, Герта намагалась підписати Крістіана Еріксена та Івана Перішіча з Інтера, а також Джердана Шакірі з Ліверпуля.

Перішіч регулярно виходить на поле у складі "нерадзуррі" і бореться за перемогу у Серії А. Еріксен має претензії щодо кількості ігрового часу, однак скоріше прагне повернутися на Туманний Альбіон, аніж перейти у чемпіонат Німеччини. Найкращі шанси для трансферу були у Шакірі, однак швейцарець не захотів грати за аутсайдера Бундесліги.

Нагадаємо, Герта після 18-ти турів посідає у турнірній таблиці 14-ту сходинку, набравши 17 очок і перебуває всього у двох пунктах від зони стикових матчів.

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