Полузащитник Сент-Джонстона Максим Кучерявый, который на правах аренды выступает за Фолкерк, поделился эмоциями от пребывания в лагере "сине-желтых".

– Какие эмоции вызвало дебютное приглашение в молодежную сборную Украины от Руслана Ротаня?

– Эмоции, конечно, были положительные. Было приятно познакомиться и сыграть за молодежную сборную Украины. Это большая честь для каждого футболиста – представлять свою страну на международном уровне. Тем более, что в дебютном матче я сразу забил свой первый гол.

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– Какое впечатление от главного тренера молодежки Руслана Ротаня?

– Он очень хорошо доносит свои идеи до игроков, все сразу понятно. Ротань требовательный, но справедливый тренер. Он ставит такой футбол, в который хочется играть. Нет такого, чтобы кто-то из игроков не соглашался с установками Руслана Петровича. Команда при нем играет в интересный комбинационный футбол с контролем мяча.

– Почему вы не поехали на последний сбор молодежки, который состоялся в марте?

– Я был в резервном списке молодежки. В основной список пригласили игроков, которые ранее вызывались в команду. Возможно, повлияло то, что я сделал шаг назад на клубном уровне, когда перешел из первой в третью шотландскую лигу. Но у меня не было никакого разочарования из-за того, что меня не вызвали. Я понимал, что я не был в составе команды, которая добывала путевку на Евро-2023. Мы контактируем с тренерским штабом молодежной сборной Украины. Но я не думаю, что они должны объяснять мне свои решения.

– Надеетесь попасть в заявку на Евро-2023?

– Конечно, но вызовут меня или нет – покажет только время. Я стараюсь играть настолько хорошо, насколько могу. Буду счастлив, если поеду на Евро-2023.

– Чего может достичь молодежка на Евро-2023?

– Я считаю, что у нас очень сильная сборная. Большинство основных игроков сейчас имеют постоянную игровую практику в своих клубах. Хочется, чтобы все подошли к Евро в своей лучшей форме и показали свой лучший футбол. Поэтому считаю, что молодежка имеет неплохие перспективы на этом турнире, – рассказал Кучерявый в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Максим провел за молодежную сборную Украины два матча (против Израиля и Грузии) и успел забить один гол.

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