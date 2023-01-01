Эрик Тен Хаг неожиданно оставил Маркуса в запасе из-за нарушения дисциплины. Рашфорд вышел на второй тайм и стал автором победного забитого мяча, а еще один его гол отменили из-за игры рукой.

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После игры Рашфорд признал, что действительно провинился, поэтому считает наказание от тренера вполне обоснованным.

"Я немного опоздал на командную встречу, потому что проспал. Понимаю решение тренера и рад, что нам удалось выиграть. Можно поставить на этом точку и двигаться дальше", – цитирует Рашфорда BBC.

В текущем сезоне 25-летний англичанин стал лидером атаки Манчестер Юнайтед. Рашфорд сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 11 голов (в частности, 3 в последних 3-х матчах) и отдал 4 ассиста. "Красные дьяволы" поднялись в зону Лиги чемпионов, заняв 4 место АПЛ.

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