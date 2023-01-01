Ерік Тен Хаг несподівано залишив Маркуса у запасі через порушення дисципліни. Рашфорд таки вийшов на другий тайм і став автором переможного забитого м'яча, а ще один його гол скасували через гру рукою.

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Після гри Рашфорд визнав, що дійсно завинив, тому вважає покарання від тренера цілком обгрунтованим.

"Я трохи запізнився на командну зустріч, бо проспав. Розумію рішення тренера і радий, що нам таки вдалося виграти. Можна поставити на цьому крапку і рухатися далі", – цитує Рашфорда BBC.

У поточному сезоні 25-річний англієць став лідером атаки Манчестер Юнайтед. Рашфорд зіграв 22 матчі у всіх турнірах, забив 11 голів (зокрема, 3 у останніх 3-х матчах) та віддав 4 асисти. "Червоні дияволи" піднялися у зону Ліги чемпіонів, посідаючи 4 місце АПЛ.

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