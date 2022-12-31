Манчестер Юнайтед на виїзді переграв Вулверхемптон (0:1) у 18 турі АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед успішно відновив АПЛ, розгромивши на Boxing Day Ноттінгем Форест. Сьогодні манкуніанці поїхали в гості до Вулверхемптона, який після перемоги над Евертоном піднявся з дна таблиці. Хулен Лопетегі подарував "вовкам" надії на порятунок.

Тен Хаг знайшов нову жертву у складі МЮ – головну зірку відправили в запас через порушення дисципліни

У МЮ знову не все гаразд з дисципліною. Давно не грає Санчо, тепер поза основою залишився Рашфорд. Ерік Тен Хаг не пробачає своїм футболістам жодних вольностей. Маркус в останніх двох матчах після ЧС-2022 відзначився двома голами, але поступився місцем у старті Гарначо.

18-річний аргентинець мав найкращий момент у першому таймі – вийшов сам на сам після помилки Семеду, однак не переграв голкіпера. МЮ загалом краще атакував і створював більше нагод. Кілька разів на ударні позиції виходив Антоні, оборона "вулвз" не дозволила пробити Марсьялю.

Брак гостроти біля чужих воріт змусив Тен Хага забути про покарання та випустити на другий тайм Рашфорда. Саме він і став героєм зустрічі, забивши єдиний гол. Маркус підхопив м'яч на лівому фланзі, обігрався з Бруну, проскочив повз трьох суперників у штрафний майданчик і закотив м'яч у сітку.

А перед фінальним свистком Рашфорд ще раз ефективно поборовся в чужому штрафному та оформив дубль. Щоправда, судді скасували другий гол, зафіксувавши дотик рукою до м'яча. І все одно Маркус – герой. Його гольова серія продовжилася до 3 матчів. Коли він у такій формі, навіть не вийде покарати.

Манчестер Юнайтед переміг, набрав 32 очки та піднявся в зону Ліги чемпіонів. Не можна проігнорувати подвиг Де Хеа. Ще за нічийного рахунку іспанський воротар в красивому стрибку потягнув удар Невеша зі штрафного, а в компенсований час парирував удар Хіменеса впритул. Вулверхемптон з 13 балами залишився в зоні вильоту.