49-летний специалист заявил о приверженности работе с национальной командой, сообщает Sky Sports.

Джеррард должен стать тренером Астон Виллы до конца недели – легенда получит самую большую зарплату в истории клуба

"Я счастлив быть тренером сборной Дании и никуда не уйду прямо сейчас. Считаю, я только начал и еще пытаюсь понять, на что способна эта команда. Я люблю свою работу. Для меня большой вызов – увидеть, насколько далеко мы можем зайти. Как хорошо мы можем играть, поскольку у нас очень невероятная команда с замечательной игрой", – признался тренер.

Напомним, что Каспер Юлманд работает со сборной Дании с июля 2020 года и вывел "Алую гвардию" в полуфинал Евро-2020. Ранее он тренировал Люнгбю, Норшеллан (дважды) и Майнц.

Конте в Тоттенхемі: втримати Кейна, реанімувати Аллі та головна Місія нездійсненна