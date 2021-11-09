Стивен Джеррард готов начать тренерский путь в АПЛ с Бирмингема.

Легенда Ливерпуля на этой неделе должен договориться с владельцами Астон Виллы, утверждает руководитель спортивного отдела The Economist Хамиш Азул.

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Боссы бирмингемцев близки к согласованию компенсации с Рейнджерсом. Джеррард получит самую большую зарплату в истории Астон Виллы, хотя финансовые условия не были для него приоритетом. Также потенциальному тренеру пообещали выделить средства на усиление в зимнее окно.

Напомним, "вилланы" попрощались с Дином Смитом из-за неудовлетворительных результатов. Команда проиграла 5 матчей АПЛ подряд, приблизившись к зоне вылета на 2 очка.

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