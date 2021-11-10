49-річний фахівець заявив про відданість роботі з національною командою, повідомляє Sky Sports.

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"Я щасливий бути тренером збірної Данії та нікуди не піду прямо зараз. Вважаю, я тільки почав і ще намагаюся зрозуміти, на що здатна ця команда. Я люблю свою роботу. Для мене великий виклик – побачити, наскільки далеко ми можемо зайти. Як добре ми можемо грати, оскільки в нас дуже неймовірна команда з чудовою грою", – зізнався тренер.

Нагадаємо, що Каспер Юлманд працює зі збірною Данії з липня 2020-го та вивів "калинових" у півфінал Євро-2020. Раніше він тренував Люнгбю, Норшелланн (двічі) та Майнц.

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