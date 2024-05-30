Главный тренер Динамо Александр Шовковский после завершения сезона нашел для себя новые миссии.

“Разговор о развитии украинского спорта в целом и украинского футбола для меня непосредственно может длиться часами... Особенно, если речь о развитии футбола в эпоху ужасной войны.

Шовковский подвел итоги сезона для Динамо: "В ужасном сне не могло присниться"

Поэтому крайне важно, что этот вопрос беспокоит не только украинцев, но и наших европейских коллег! Именно на эти темы обменялись мнениями на почетном ужине в Резиденции Посла Федеративной Республики Германии.

– с Тимом Пранге – постоянным заместителем Посла Германии в Украине;

– с господином Арне Фридрихом – футбольным амбассадором Евро-2024 и бывшим игроком национальной сборной Германии;

– с Петером Кеттнером, представителем МИД Германии, руководителем отдела спорта, ответственным за дипломатию Евро-2024;

– с главой КГГА Виталием Кличко;

– с нашими военными, которые получили ранения, защищая Украину от российской агрессии;

– и представителями СМИ украинского телевидения и радиовещания.

Немецкие коллеги склоняют головы перед стойкостью и непобедимостью украинского народа. Казалось бы, в стране, где уже 10 лет идет война, нашему народу не только удалось сохранить украинский спорт, но и воспитывать в этих условиях новых Чемпионов Мира, Олимпийских Чемпионов, Спортсменов, которые ежедневно прославляют нашу Родину.

И доказывают всему человечеству, что мы – НЕПОБЕДИМЫ!

Слава Украине!

Слава Нации!

Слава ВСУ!

Вместе к победе!

Все будет Украина!" – написал Шовковский на личной странице в Facebook.

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