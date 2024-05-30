Шовковский в компании Кличко занялся дипломатией – известны результаты встречи с хозяевами Евро
Главный тренер Динамо Александр Шовковский после завершения сезона нашел для себя новые миссии.
“Разговор о развитии украинского спорта в целом и украинского футбола для меня непосредственно может длиться часами... Особенно, если речь о развитии футбола в эпоху ужасной войны.
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Поэтому крайне важно, что этот вопрос беспокоит не только украинцев, но и наших европейских коллег! Именно на эти темы обменялись мнениями на почетном ужине в Резиденции Посла Федеративной Республики Германии.
– с Тимом Пранге – постоянным заместителем Посла Германии в Украине;
– с господином Арне Фридрихом – футбольным амбассадором Евро-2024 и бывшим игроком национальной сборной Германии;
– с Петером Кеттнером, представителем МИД Германии, руководителем отдела спорта, ответственным за дипломатию Евро-2024;
– с главой КГГА Виталием Кличко;
– с нашими военными, которые получили ранения, защищая Украину от российской агрессии;
– и представителями СМИ украинского телевидения и радиовещания.
Немецкие коллеги склоняют головы перед стойкостью и непобедимостью украинского народа. Казалось бы, в стране, где уже 10 лет идет война, нашему народу не только удалось сохранить украинский спорт, но и воспитывать в этих условиях новых Чемпионов Мира, Олимпийских Чемпионов, Спортсменов, которые ежедневно прославляют нашу Родину.
И доказывают всему человечеству, что мы – НЕПОБЕДИМЫ!
Слава Украине!
Слава Нации!
Слава ВСУ!
Вместе к победе!
Все будет Украина!" – написал Шовковский на личной странице в Facebook.
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