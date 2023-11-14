Нагороду найкращого гравця отримав Владислав Ванат, а серед тренерів виділили Юрія Максимова, інформує прес-служба УПЛ.

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Форвард Динамо став головним героєм перемоги над Кривбасом (2:0). Ванат відкрив рахунок і "заробив" раннє вилучення для капітана криворіжців Бескоровайного, яке вирішило долю зустрічі. Максимов зі СК Дніпро-1 здолав Шахтар (3:1) і вирвався на вершину таблиці.

Нагадаємо, наступний тур УПЛ відбудеться вже після міжнародної паузи – 24-27 листопада.

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