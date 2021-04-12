Андрей Тотовицкий был признан победителем в номинации "Лучший игрок тура" украинского первенства, информирует официальный сайт УПЛ.

Два шедевральных гола пяткой в видеообзоре матча Десна – Александрия – 4:1

Полузащитник Десны в матче с Александрией (4:1) отметился дублем – результативными стали удары головой и даже пяткой. Такой перформанс экспертному совету понравился больше, чем дубль Жуниора Мораеса в ворота Мариуполя и убедительная игра и гол Виталия Миколенко в матче с СК Днепр-1.

Интересно, что дубль Андрея Тотовицкого стал юбилейным в истории УПЛ – 900-м. Его команда продолжает дышать в спину Заре, которая идет третьей. Разница между коллективами в турнирной таблице составляет всего 2 зачетных балла.

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