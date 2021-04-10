Десна и Александрия в первом тайме обменялись красивыми голами. Сначала Ковалец ворвался в штрафную, качнул защитника и пробил мимо голкипера, а уже через 3 минуты Имереков создал настоящий шедевр, забив пяткой в дальний угол.

Десна разгромила Александрию в волевом стиле – два шедевра пяткой помогли черниговцам подняться на 3 место УПЛ

В начале второго тайма Тотовицкий головой замкнул подачу с углового, и дальше забивала только Десна. Гуцуляк ближе к занавесу встречи прекрасным ударом в дальнюю девятку увеличил преимущество черниговцев, а затем ассистировал Тотовицкому, который повторил Имерекова, и забил пяткой.

Таким образом, Десна набрала 36 очков и поднялась на третье место, Александрия с 26 пунктами осталась седьмой.