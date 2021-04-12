Андрій Тотовицький був визнаний переможцем у номінації "Найкращий гравець туру" української першості, інформує офіційний сайт УПЛ.

Два шедевральні голи п'ятою у відеоогляді матчу Десна – Олександрія – 4:1

Півзахисник Десни у матчі з Олександрією (4:1) відзначився дублем – результативними стали удари головою та навіть п'яткою. Такий перформанс експертній раді сподобався більше, аніж дубль Жуніора Мораєса у ворота Маріуполя та переконлива гра і гол Віталія Миколенка у матчі з СК Дніпро-1.

Цікаво, що дубль Андрія Тотовицького став ювілейним в історії УПЛ – 900-м. Наразі його команда продовжує дихати у спину Зорі, яка йде третьою. Різниця між колективами у турнірній таблиці складає лише 2 залікові бали.

Десна розгромила Олександрію у вольовому стилі – два шедеври п'ятою допомогли чернігівцям піднятися на 3 місце УПЛ