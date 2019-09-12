"Герой, б***ь, труда", – Алиев брутально наехал на полицейских

Экс-полузащитник Динамо Александр Алиев не подбирал слов в споре с киевской полицией.

Инцидент начался из-за того, что полиция остановила машину, на которой ехал Алиев со своими друзьями.

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Сотрудник полиции попросил водителя автомобиля предоставить документы, на что экс-игрок Динамо вместе со своим товарищем достаточно жестко отреагировали, требуя полицейского отдать кому-то плеть и продемонстрировать свои документы.

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В итоге, компания игрока получила штраф, который, судя по Сторис, не собирается оплачивать. Кроме того, Алиев заявил полицейскому: "Дурачок, ты так влип, что просто ох***шь".