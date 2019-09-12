"Герой, б***ь, труда", – Алієв брутально наїхав на поліцейських

Екс-півзахисник Динамо Олександр Алієв не підбирав слів у суперечці із київською поліцією.

Інцидент розпочався через те, що поліція зупинила машину, на якій їхав Алієв зі своїми друзями.

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Співробітник поліції попросив водія автомобіля надати документи, на що екс-гравець Динамо разом зі своїм товаришем досить жорстко відреагували, вимагаючи поліцейського віддати комусь нагайок та продемонструвати свої документи.

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В підсумку, компанія гравця отримала штраф, який, судячи зі сторіс, не збирається оплачувати. Окрім того, Алієв заявив поліцейському: "Дурачок, ти так влипнув, що просто ох****ш".