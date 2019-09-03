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Алиев, Гай, Федецкий и другие экс-игроки сборной Украины продолжают обучение на тренерских курсах УЕФА

15:22 53 Читати українською
Алиев, Гай, Федецкий и другие экс-игроки сборной Украины продолжают обучение на тренерских курсах УЕФА
Александр Алиев / Фото из соцсетей

Бывшие звезды украинского футбола уже готовятся к потенциальной тренерской карьере.

Фотографии из учебного процесса опубликовал бывший хавбек Динамо и национальной сборной Александр Алиев.

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Текущий курс получился весьма богатым на звездные имена – компанию Алиеву составили Алексей Гай, Илья Галюза, Алексей Годин, Анатолий Диденко, Андрей Дикань, Николай Ищенко, Олег Красноперов, Адриан Пуканыч, Вячеслав Чечер, Александр Чижов и Олег Шелаев. Их обучение продлится до августа следующего года.

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Напомним, в 2018 году Алиев имел тренерский опыт в любительском ФК Хмельницкий.

Столько информации️

Допис, поширений Алиев Саша88 (@aliev_sasha88)

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Теги
Александр Алиев Александр Алиев УЕФА Алексей Гай Алексей Гай Артем Федецкий Артем Федецкий
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