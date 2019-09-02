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"Противно смотреть на это Динамо", – Алиев жестко раскритиковал киевлян, поставив в пример Шахтер

12:51 205 Читати українською
"Противно смотреть на это Динамо", – Алиев жестко раскритиковал киевлян, поставив в пример Шахтер
Алексей Михайличенко / фото Динамо

Бывший футболист киевского Динамо Александр Алиев прокомментировал последние неудачные результаты столичного клуба.

42’ Артём Громов
82’ Джоель Абу Ханна
 
Жерсон Родригес 18’
Карлос Де Пена 36’
18’ Жерсон Родригес
36’ Карлос Де Пена
42’ Артём Громов
82’ Джоель Абу Ханна

"Противно смотреть на это Динамо. Не видно ничего. Все говорили, что виноват Хацкевич, но он ни в чем не виноват. Александр Николаевич выполнил свою работу полностью. Он многое сделал для этого поколения динамовцев, которые сейчас играют.

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Хацкевич многим дал дорогу в большой футбол. Думаю, он хотел, чтобы клуб купил футболистов сильных. Мы прекрасно понимаем, что кризис, кто-то не хочет ехать, война, но если взять тот же Шахтер, футболисты же едут. И они играют, становятся чемпионами, выступают в Лиге чемпионов, и выступают неплохо, демонстрируют результат.

Что может изменить Михайличенко? Он давно работает в клубе, знает всю кухню, знает все, что происходит в команде. Поставьте даже Зидана или Моуринью, ничего не изменится. Шахтер уже 5 лет не играет на своем стадионе, но за эти годы они трижды становились чемпионами, играя во Львове и Харькове.

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Все говорят, что Динамо – народная команда. Сейчас уже больше Шахтер знают. Пусть не обижаются болельщики киевского клуба. Да, я тоже очень переживаю, тоже хочу, чтобы Динамо показывало хорошую игру и результат", – сказал Алиев в эфире программы "Великий футбол".

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Заря - Динамо Киев Александр Алиев Александр Алиев Шахтер Шахтер Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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