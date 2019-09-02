"Противно смотреть на это Динамо", – Алиев жестко раскритиковал киевлян, поставив в пример Шахтер

Бывший футболист киевского Динамо Александр Алиев прокомментировал последние неудачные результаты столичного клуба.

"Противно смотреть на это Динамо. Не видно ничего. Все говорили, что виноват Хацкевич, но он ни в чем не виноват. Александр Николаевич выполнил свою работу полностью. Он многое сделал для этого поколения динамовцев, которые сейчас играют.

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Хацкевич многим дал дорогу в большой футбол. Думаю, он хотел, чтобы клуб купил футболистов сильных. Мы прекрасно понимаем, что кризис, кто-то не хочет ехать, война, но если взять тот же Шахтер, футболисты же едут. И они играют, становятся чемпионами, выступают в Лиге чемпионов, и выступают неплохо, демонстрируют результат.

Что может изменить Михайличенко? Он давно работает в клубе, знает всю кухню, знает все, что происходит в команде. Поставьте даже Зидана или Моуринью, ничего не изменится. Шахтер уже 5 лет не играет на своем стадионе, но за эти годы они трижды становились чемпионами, играя во Львове и Харькове.

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Все говорят, что Динамо – народная команда. Сейчас уже больше Шахтер знают. Пусть не обижаются болельщики киевского клуба. Да, я тоже очень переживаю, тоже хочу, чтобы Динамо показывало хорошую игру и результат", – сказал Алиев в эфире программы "Великий футбол".