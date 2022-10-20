Реал на виїзді розгромив Ельче у рамках 10-го туру Ла Ліги, а Андрій Лунін втримав ворота на замку, впоравшись з кількома небезпечними моментами. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Ельче – Реал на "Футбол 24".

Реал мав повести в рахунку на 5 хвилині, але гол Бензема скасували після перегляду VAR. Рахунок відкрив Вальверде, який з лінії штрафного точно пробив у дальній кут. Алаба здавалось би, подвоїв перевагу, але і його гол був скасований через офсайд. Через 2 хвилини Луніну вперше довелось серйозно рятувати Реал – українець впорався з потужним ударом Меркау.

Реал у матчі з 3 скасованими голами здолав Ельче – Лунін став одним з найкращих, Бензема зазнав подвійного пограбування

На початку другого тайму ще один гол Бензема скасували через офсайд. На 70 хвилині Лунін врятував після удару Клерка впритул. Бензема на 75 хвилині нарешті забив без порушень правил, а крапку в поєдинку поставив Асенсіо.