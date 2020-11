Пока Украина боролась с Германией, сборные Швейцарии и Испании в Базеле решали свои турнирные задачи. Для хозяев поражение было недопустимым, ведь они отставали от третьей позиции на четыре очка, а впереди был только один матч – подопечные Владимира Петковича рисковали досрочно вылететь в дивизион B, оставив украинцев в элите Лиги наций. Испанцы же борются за лидерство в группе А4, опережая нас и Германию на один зачетный балл.

Швейцария за час до игры сообщила о двух случаях COVID-19 в своей сборной, но фамилий федерация не назвала. В стартовом составе альпийцев неожиданностей не было, а вот Луис Энрике выставил достаточно мощную основу – в частности, на поле вышли Рамос, Фабиан Руис и Бускетс. Только на воротах испанцы решили провести эксперимент, доверившись Унаи Симону.

Первые десять минут встречи команды взяли на разведку, обменявшись заблокированными ударами и продемонстрировав высокий темп. Хозяева начали чуть активнее, но гости быстро перехватили инициативу, создав первый момент на 10-й минуте – это Ольмо пяткой перевёл мяч на правый край штрафной, а Ферран Торрес пробил оттуда выше ворот! Испанцы начали возить соперника на его половине, что вылилось в жёлтую карточку Эльведи на 15-й минуте (Нико теперь не сыграет с Украиной) и дальний удар Руиса на трибуны через три минуты после этого. Впрочем, конкретики в действиях "Фурии Рохи" откровенно не хватало.

Поняв, что подопечные Луиса Энрике не собираются форсировать события, швейцарцы начали играть агрессивнее. В середине первого тайма они провели серию неплохих моментов: на 19-й минуте Шакири пробивал с левого угла вратарской в ​​Симона (эпизод привёз неудачный пас Руиса назад), на 20-й Джердан стрелял с дистанции (над перекладиной), а на 21-й Сеферович головой замкнул навес Цубера – неточно. Испанцы ответили неудачным навесом Оярсабаля на 23-й, после которого Зоммер едва не выпустил мяч в собственные ворота, но в целом альпийцы выглядели лучше.

В конце концов, на 26-й минуте они открыли счёт: Фернандес запустил передачу по правому флангу на ходЭмболо, Рамос открыл ему пространство для рывка и дал исполнить прострел на Фройлера, а Ремо в касание красиво из пределов штрафний отправил мяч в дальнюю девятку – 1:0! На 29-й швейцарцы могли удвоить преимущество ударом Родригеса со стандарта, однако Симон вытащил мяч из-под перекладины. Это был последний момент хозяев до перерыва, а вот испанцы дважды имели шанс восстановить статус-кво: на 35-й минуте Руис классно пробил с линии полукруга в левый нижний угол (Зоммер парировал), а в компенсированное время Торрес замкнул скидку Оярсабаля на дальнюю штангу ударом с метра – выше ворот!

Отдыхать команды ушли при минимальном и справедливом преимуществе сборной Швейцарии. Второй тайм испанцы прогнозируемо начали с агрессии, заработав два угловых и организовав серию атак, но достаточно быстро давление гостей сошло на нет. Швейцарцы перехватили инициативу и едва не забили второй гол благодаря ляпу Симона на 55-й минуте: Унаи вышел на перехват диагонали на ход Сеферовичу и махнул мимо мяча, позволив Харису пробить в пустые ворота – Рамос спас "Фурию", выбив мяч с линии!

Game ended 1-1 & although Ramos missing 2 penalties may have prevented Spain from winning, his last man clearance saved Spain from losing. #SUIESP pic.twitter.com/D6bXpMigDS