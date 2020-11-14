Сборная Украины поехала в гости к Бундестим на матч 5 тура Лиги наций. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Германия – Украина стартует в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию. В прямом эфире игру можно смотреть на каналах "Украина" и "Футбол 1", а также через сервис Oll.tv.

Германия – Украина: анонс матча Лиги наций

Поединок был под угрозой срыва, потому что сборная Украины по приезде в Германию получила положительные тесты Ярмоленко, Цыганкова, Сидорчук и Коваленко на коронавирус. Сначала свое слово сказали власти Лейпцига, которые решила не вводить для украинцев карантин, ведь между инфицированными и остальной делегацией не было тесного контакта. Повторные тесты "сине-желтых" новых больных не обнаружили. В конце концов УЕФА дал зеленый свет для проведения матча.

Стартовые составы команд

Германия: Нойер – Кох, Зюле, Рюдигер – Гинтер, Горетцка, Гюндоган, Макс – Гнабри, Вернер, Сане.

Запасные: Лено, Трапп, Хенрикс, Удохай, Та, Штарк, Нойхаус, Амири, Брандт, Дауд, Вальдшмидт.

Украина: Пятов – Конопля, Забарный, Матвиенко, Соболь – Малиновский, Степаненко, Зинченко – Марлос, Яремчук, Зубков.

Запасные: Панькив, Лунин, Кривцов, Чеберко, Харатин, Макаренко, Мораес, Бондарь, Михайличенко.

Украина встречалась с Германией месяц назад в Киеве и потерпела минимальное поражение – 1:2. Тогда Андрей Шевченко страдал из-за коронавируса в Шахтере, а теперь имеет кадровые проблемы вследствие распространения болезни в Динамо. Германия также подходит к матчу не в оптимальном составе. У Бундестим настоящие дыры на флангах обороны и дюжина футболистов с проблемами со здоровьем, на которых не смог рассчитывать Йоахим Лев.

Сегодня сборная Украины может выполнить задание на Лигу наций – победа над Германией гарантирует "сине-желтым" сохранение прописки в дивизионе A. Главная команда страны выиграла лишь один из последних 5 матчей (победа над Испанией), но плохие результаты можно списать на сложность соперников и кадровые потери.

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