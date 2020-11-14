Германия принимала Украину в 5-м туре дивизиона А Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Германия – Украина на "Футбол 24".

Матч Германия – Украина стартовал в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию поединка Лиги наций. Игра была под угрозой срыва, поскольку сборная Украины по приезде в Германию получила положительные тесты Ярмоленко, Цыганкова, Сидорчука и Коваленко на коронавирус. К счастью, повторные тесты "сине-желтых" новых больных не обнаружили, после чего УЕФА дал зеленый свет для проведения матча.

Команда Шевченко открыла счет на 12-й минуте. Александр Зубков отбросил мяч на Яремчука, а Роман пушечным выстрелом в ближний угол заставил капитулировать Нойера. 0:1 – роскошный старт для "сине-желтых"!

Германия – Украина: видео гола Яремчука

Немцы отыгрались довольно быстро. На 23-й минуте Горецка обокрал Зинченко и разогнал контратаку, которую классным ударом в дальний угол завершил Лерой Сане.

Германия – Украина: видео гола Сане

На 33-й минуте Бундестим вышла вперед. Тимо Вернер буквально занес мяч в ворота Андрея Пятова после прострела Горецки.

Германия – Украина: видео гола Вернера

Во втором тайме Вернер оформил дубль. Форвард Челси замыкал передачу Гинтера, но мяч после рикошета от Забарного изменил направление полета и оказался в сетке.