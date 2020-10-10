Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Германия на "Футбол 24", стартовал в 21:45. Это дуэль №7 в истории противостояния команд. "Сине-желтые" Бундестим еще не побеждали, но дома и не проигрывали никогда раньше (3 ничьи). Подопечные Шевченко на 1 балл обходили команду Лева, которая в элите Лиги наций не выиграла ни одного из 6 первых матчей, в том числе и в предыдущем розыгрыше. В то же время в двух предыдущих поединках против Испании и Франция украинская дружина уступила с общим счетом 1:11. Германия же попала в ничейную полосу. Это ее худшая серия за последние 2 года – без побед в 3 подряд встречах.

Украина – Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Первый удар на 5 минуте. Защитник Баварии Зюле начал атаку, а его одноклубника Гнабри выпустили на ударную позицию после паса в касание от Дракслера. Бущан очень нервно парировал простенький выстрел по центру - хорошо, что на добивании не было шансов доиграть. Первые 15 минут Украина сидит в среднем блоке. Фактически 5 полевых игроков, включая опорника Сидорчука, думают прежде всего об обороне, сидят очень глубоко. Остальные поочередно пытаются разогнать атаки. Получается перспективно, но последний пас подводит.

Украина – Германия – видео голов

Центральные защитники Лева делают результат недопустимо легко. Рюдигер, как на велосипеде, обошел Соболя, Забарный не перехватил, а Караваев позволил отличиться Гинтеру. Тот же центрбек Боруссии Менхенгладбах, с которой Шахтер сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, подарил мяч Яремчуку. Так на 21-й пришел наш первый удар - издалека, лихорадочно и высоко. Киммих показал, как надо бить метров с 30, Бущан в прыжке перевел через перекладину. Крутой сейв голкипера Динамо! Вот так ручища Бущана - только они могли отменить гол Гнабри головой после навеса того же Гинтера.

Скромный позитив после первого тайма. Исключительно трио защитников Германии выглядит лучше Бущана, у которого 6 сейвов за тайм (7 было за весь матч во Франции). Забарный блестяще играет на перехвате. Если бы засчитывали очки только за игру в средней зоне поля, мы бы вели. Позитив в центре гасится ужасным браком в финальной трети (0:7 по ударам в створ, 78% точности передач) и детскими ошибками защиты. Соболь и Миколенко слева выглядит самым слабым звеном. С их зоны ответственности пришла единственная голевая атака и еще 2 лучших момента немцев. Цыганков отлично разгонял атаки, но вблизи штрафной Нойера огромные вопросы к Яремчуку, Малиновскому и Ярмоленко. Коваленко тоже, кроме добротной беготни, ничего не дает.

Герой первого тайма привез еще один легкий гол для Германии. Простой навес с правого фланга, Бущан играет во что-то вроде волейбола, Горецка рядом и благодарит за такую ​​подачку. Больно смотреть на Андрея Шевченко, который не понимает, ну как так? Очередной сейв вратаря Динамо после расстрела от Дракслера уже никого не волнует. Опять расклеилась Украина? Малиновский, который из-за перебора желтых карточек пропустит следующий матч с Испанией, классно раскручивает атаки. Впрочем, нашим постоянно не хватает минимума на финальной стадии. Руслан сыграл на подборе, заработал опасный штрафной, но пробил в стенку. Затем Малиновский нашел Цыганкова, удар метров с 10 Виктор обязан был реализовать, однако слабо покатил в руки Нойеру.

Марлос и Зубков заменили Ярмоленко и Цыганкова. Шевченко обновил фланги. Нынешний и бывший игроки Шахтера едва не развернули со старта быструю контру левым флангом, но игра Киммиха на подстраховке – это вершина ЛЧ, украинцам тягаться с уровнем золотой Баварии пока рановато. Яремчук взрывается сначала справа – дальний удар снова над воротами. А потом Роман заработал пенальти после классной проникающей передачи Соболя и запоздалого подката Зюле. Малиновский реализовал 11-метровий очень уверенно. Шапаренко вышел на минут 15 вместо Коваленко.

Яремчука косят в центре поля, Зубкова сбивают после индивидуального прохода. Малиновский со штрафного пробил крайне плохо, не совсем идет у Руслана на 30 метрах от ворот Нойера, хотя в подготовке атак он нынче топ и бесспорный лидер. Еще один дальний удар – ну куда, Руслан? Макаренко заменил Сидорчука, который мгновенно побежал куда-то в подтрибунку. Бущан выполняет юбилейный сейв №10. Как же жестоко, что именно его ошибка становится роковой сегодня... Джан выпрашивал пенальти в борьбе с Соболем. Похоже было на фол. Шапаренко отчаянным ударом издалека не мог побеспокоить Нойера. Марлос хоть попал, но тоже очень уж просто для вратаря.

Впервые в истории Украины уступает Германии дома. Команда Лева только в 7 матче Лиги наций одержала свою дебютную победу в турнире. А вот подопечные Шевченко очень обидно обрывают 10-матчевую беспроигрышную серию в родных стенах – при всем статистическом преимуществе немцев мы заслужили большего и вполне могли наказать соперника за многочисленные слабости в обороне.