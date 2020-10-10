Украина – Германия, Лига наций: исторический результат – трагедия героя и упущенный шанс наказать кризисного гранда
Украина уступила Германии (1:2) в 3 туре Лиги наций. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".
Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Германия на "Футбол 24", стартовал в 21:45. Это дуэль №7 в истории противостояния команд. "Сине-желтые" Бундестим еще не побеждали, но дома и не проигрывали никогда раньше (3 ничьи). Подопечные Шевченко на 1 балл обходили команду Лева, которая в элите Лиги наций не выиграла ни одного из 6 первых матчей, в том числе и в предыдущем розыгрыше. В то же время в двух предыдущих поединках против Испании и Франция украинская дружина уступила с общим счетом 1:11. Германия же попала в ничейную полосу. Это ее худшая серия за последние 2 года – без побед в 3 подряд встречах.
Украина – Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Первый удар на 5 минуте. Защитник Баварии Зюле начал атаку, а его одноклубника Гнабри выпустили на ударную позицию после паса в касание от Дракслера. Бущан очень нервно парировал простенький выстрел по центру - хорошо, что на добивании не было шансов доиграть. Первые 15 минут Украина сидит в среднем блоке. Фактически 5 полевых игроков, включая опорника Сидорчука, думают прежде всего об обороне, сидят очень глубоко. Остальные поочередно пытаются разогнать атаки. Получается перспективно, но последний пас подводит.
Украина – Германия – видео голов
Центральные защитники Лева делают результат недопустимо легко. Рюдигер, как на велосипеде, обошел Соболя, Забарный не перехватил, а Караваев позволил отличиться Гинтеру. Тот же центрбек Боруссии Менхенгладбах, с которой Шахтер сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, подарил мяч Яремчуку. Так на 21-й пришел наш первый удар - издалека, лихорадочно и высоко. Киммих показал, как надо бить метров с 30, Бущан в прыжке перевел через перекладину. Крутой сейв голкипера Динамо! Вот так ручища Бущана - только они могли отменить гол Гнабри головой после навеса того же Гинтера.
Скромный позитив после первого тайма. Исключительно трио защитников Германии выглядит лучше Бущана, у которого 6 сейвов за тайм (7 было за весь матч во Франции). Забарный блестяще играет на перехвате. Если бы засчитывали очки только за игру в средней зоне поля, мы бы вели. Позитив в центре гасится ужасным браком в финальной трети (0:7 по ударам в створ, 78% точности передач) и детскими ошибками защиты. Соболь и Миколенко слева выглядит самым слабым звеном. С их зоны ответственности пришла единственная голевая атака и еще 2 лучших момента немцев. Цыганков отлично разгонял атаки, но вблизи штрафной Нойера огромные вопросы к Яремчуку, Малиновскому и Ярмоленко. Коваленко тоже, кроме добротной беготни, ничего не дает.
Герой первого тайма привез еще один легкий гол для Германии. Простой навес с правого фланга, Бущан играет во что-то вроде волейбола, Горецка рядом и благодарит за такую подачку. Больно смотреть на Андрея Шевченко, который не понимает, ну как так? Очередной сейв вратаря Динамо после расстрела от Дракслера уже никого не волнует. Опять расклеилась Украина? Малиновский, который из-за перебора желтых карточек пропустит следующий матч с Испанией, классно раскручивает атаки. Впрочем, нашим постоянно не хватает минимума на финальной стадии. Руслан сыграл на подборе, заработал опасный штрафной, но пробил в стенку. Затем Малиновский нашел Цыганкова, удар метров с 10 Виктор обязан был реализовать, однако слабо покатил в руки Нойеру.
Марлос и Зубков заменили Ярмоленко и Цыганкова. Шевченко обновил фланги. Нынешний и бывший игроки Шахтера едва не развернули со старта быструю контру левым флангом, но игра Киммиха на подстраховке – это вершина ЛЧ, украинцам тягаться с уровнем золотой Баварии пока рановато. Яремчук взрывается сначала справа – дальний удар снова над воротами. А потом Роман заработал пенальти после классной проникающей передачи Соболя и запоздалого подката Зюле. Малиновский реализовал 11-метровий очень уверенно. Шапаренко вышел на минут 15 вместо Коваленко.
Яремчука косят в центре поля, Зубкова сбивают после индивидуального прохода. Малиновский со штрафного пробил крайне плохо, не совсем идет у Руслана на 30 метрах от ворот Нойера, хотя в подготовке атак он нынче топ и бесспорный лидер. Еще один дальний удар – ну куда, Руслан? Макаренко заменил Сидорчука, который мгновенно побежал куда-то в подтрибунку. Бущан выполняет юбилейный сейв №10. Как же жестоко, что именно его ошибка становится роковой сегодня... Джан выпрашивал пенальти в борьбе с Соболем. Похоже было на фол. Шапаренко отчаянным ударом издалека не мог побеспокоить Нойера. Марлос хоть попал, но тоже очень уж просто для вратаря.
Впервые в истории Украины уступает Германии дома. Команда Лева только в 7 матче Лиги наций одержала свою дебютную победу в турнире. А вот подопечные Шевченко очень обидно обрывают 10-матчевую беспроигрышную серию в родных стенах – при всем статистическом преимуществе немцев мы заслужили большего и вполне могли наказать соперника за многочисленные слабости в обороне.