Германия одержала победу над Аргентиной в полуфинале молодежного чемпионата мира, который проходит в Индонезии. Результат и обзор матча - в этой новости на "Футбол 24".

ЧМ-2023 U-17, полуфинал

Аргентина – Германия – 3:3 (по пен. 2:4)

Голы: Руберто, 36, 45+4, 90+7 – Бруннер, 9, 58, Моэрстедт, 69

На чемпионате мира среди молодежи первый полуфинальный матч выдался драматичным. За путевку в финал спорили Аргентина и Германия.

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"Альбиселесте" пропустили уже на девятой минуте. Впрочем, команда не только смогла отыграть, но и выйти вперед в компенсированное время к первому тайму. Немцы после перерыва были сосредоточенными и дважды смогли забить в ворота аргентинцев. Руберто стал настоящим героем своей национальной сборной, когда сравнял счет на седьмой добавленной минуте, оформив хет-трик в матче.

Судьба путевки решалась в серии послематчевых пенальти. Аргентинцы с отметки дважды промахнулись, а вот немцы были более точными и вышли в финал

Во втором полуфинальном матче встретятся сборные Франции и Мали.