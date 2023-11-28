Німеччина здобула перемогу над Аргентиною в півфіналі чемпіонату світу-2023, який проходить в Індонезії. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

ЧС-2023 U-17, півфінал

Аргентина – Німеччина – 3:3 (по пен. 2:4)

Голи: Руберто, 36, 45+4, 90+7 – Бруннер, 9, 58, Моерстедт, 69

На чемпіонаті світу серед команд U-17 перший півфінальний матч вийшов дуже драматичним. За путівку у фінал сперечалися Аргентина та Німеччина.

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"Альбіселесте" пропустили вже на дев'ятій хвилині. Попри це, південноамериканська команда не тільки змогла відігратися, а й вийти вперед в компенсований час до першого тайму. Після перерви вже німці двічі змогли забити у ворота суперників. Руберто став справжнім героєм Аргентини, коли зрівняв рахунок на сьомій доданій хвилині, оформивши хет-трик.

Як наслідок, доля путівки у фінал вирішувалася в серії післяматчевих пенальті. Аргентинці з позначки двічі схибили, а ось німці били влучніше. 2:4 – Німеччина вийшла у фінал

В другому півфінальному матчі ЧС-2023 U-17 зустрінуться збірні Франції та Малі.